Coronavírus: Sanitização de espaços públicos será estendida aos ônibus

A sanitização dos espaços públicos que está ocorrendo em Cascavel, como uma das formas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), será estendida aos ônibus do transporte público. Na noite desta terça-feira (7), o prefeito Leonaldo Paranhos acompanhou mais uma ação da equipe da Defesa Civil que iniciou os trabalhos fazendo a vaporização em frente à prefeitura.

Paranhos agradeceu a equipe, lembrou que é momento de unir forças contra o avanço da pandemia e disse que o trabalho será contínuo nos terminais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e também nas unidades de saúde 24h, assim como nos abrigos de ônibus. “A gente está preparando, quando voltar as aulas, fazer nas escolas também”, afirma o prefeito.

Três veículos são usados para saturar, em forma de neblina, o ambiente. Homens com máquinas de vaporização também fazem o trabalho a pé. O produto, que não é corrosivo, é aplicado a uma altura de 80 centímetros do solo e a neblina que atinge a superfície combate bactérias e vírus que estejam presentes no ambiente.

O trabalho precisa ser feito de forma constante. A partir do momento em que o ambiente é sanitizado ele fica livre de vírus e bactérias, porém, se uma pessoa que estiver com algum tipo de vírus passar pelo local, o ambiente fica contaminado novamente.

Os ônibus do transporte público passarão pela sanitização sempre que estiverem retornando para as garagens.