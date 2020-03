Coronavírus no Paraná: Saúde descarta suspender eventos e adotar quarentena

Curitiba – O coronavírus chegou ao Paraná. Ontem a Sesa (Secretaria de Saúde) confirmou seis casos da doença. Cinco pessoas são de Curitiba e outra de Cianorte. Todas viajaram ao exterior (casos importados) e estão em isolamento domiciliar. O último boletim é das 12h dessa quinta-feira (12). Outros 54 aguardavam resultado de exames.

O secretário estadual Beto Preto alertou que o momento é de intensificação das medidas de prevenção: “O Estado está preparado para este enfrentamento. Seguimos as medidas de contenção e de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde e contamos com o apoio das secretarias municipais, que é fundamental”. E reforçou que não há motivo para pânico: “O que devemos é ressaltar as medidas preventivas e tranquilizar os paranaenses quanto à estrutura de saúde organizada no Estado”.

Além disso, Beto Preto descartou neste momento a adoção de medidas mais radicais, como suspensão de atividades públicas e pôr o Estado em quarentena (ninguém entra, ninguém sai). No entanto, as medidas de contenção estão sendo analisadas diariamente pelo Ministério da Saúde e o COE (Centro de Operações de Emergências) estadual, sempre avaliando evidências de efetividade para cada cenário.

Contudo, é recomendado evitar aglomerações, especialmente para grupos de maior risco, como idosos e pessoas portadoras de comorbidades, além das demais medidas já divulgadas, como higienização das mãos, cobrir o nariz ao espirrar e tossir e usar lenços descartáveis. Outra orientação é o isolamento domiciliar em caso de suspeita da doença.

O Lacen/PR está fazendo exames do coronavírus, como instituição referência do Ministério da Saúde. A princípio, o Estado recebeu dez kits para exames específicos do coronavírus, que possibilitam 240 testes. Para a divulgação de resultados, o Lacen estabelece o período de 72 horas a partir da chegada das amostras no laboratório.

DÚVIDAS

Quem tiver dúvidas referentes ao coronavírus pode entrar em contato com a Ouvidoria dos SUS (0800 644 4414). Os profissionais da área de saúde devem ligar para (41) 99117-3500, número exclusivo para esse público.

Paraná é o estado mais preparado

Ao prever um período de “20 semanas duras” para o Brasil após o começo da transmissão comunitária do coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apontou que o Paraná é o estado que tem o melhor sistema de atendimento à saúde para enfrentar a pandemia. “O Rio de Janeiro aguenta muito pouco. São Paulo aguenta um pouco mais. O Paraná é nosso melhor sistema, a melhor rede de distribuição. O Acre não tem nenhum caso. O Brasil é um continente”.

O governo avalia montar hospitais de campanha. No Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde informou que conta com uma rede de 60 estabelecimentos hospitalares espalhados pelo Estado pronta para atender os casos que venham a ser confirmados. O COE (Centro de Operações em Emergências) monitora permanentemente a situação.

Dessa rede, oito são considerados estratégicos para o atendimento de possíveis casos. Em Curitiba, a unidade referência para o tratamento do coronavírus é o Hospital do Trabalhador. E, nas outras regiões do Paraná, as unidades são: Hospital Universitário do Oeste do Paraná e Hospital de Ensino São Lucas, em Cascavel; Hospital Universitário da Região Norte do Paraná, em Londrina; Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa; Hospital Municipal de Foz do Iguaçu Padre Germano Lauck; e, Hospital Regional de Maringá.