O GP da China de Fórmula 1, marcado para 19 de abril, será adiado em função do surto de coronavírus. O pedido partiu da Juss Sports Group, empresa chinesa que organiza a prova, e foi aceito pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e pela Liberty Media, dona da F-1. As entidades envolvidas com o evento afirmam que vão estudar uma nova data para o GP que ofereça toda segurança à saúde das pessoas envolvidas no GP.

