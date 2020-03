Prefeitura de Toledo com apoio da empresa Quimitol e do Corpo de Bombeiros reforça a desinfecção nos locais públicos

Departamentos públicos de Saúde começaram a ter reforço na limpeza. O município de Toledo, com o apoio da empresa Quimitol e do Corpo de Bombeiros, iniciou nesta segunda-feira (30) uma força tarefa para desinfecção de locais públicos, utilizando hipoclorito de sódio. A pulverização que visa o combate a pandemia do novo coronavírus começou na Unidade Pronto Atendimento (UPA) e no Pronto Atendimento Municipal (PAM) Doutor Jorge Milton Nunes

“Os locais são áreas de grande fluxo de pessoas todos os dias e estamos reforçando a higienização para evitar a propagação do vírus. Toledo está tomando todas as medidas de prevenção no objetivo de salvar vidas e minimizar os impactos da Covid-19”, diz o prefeito Lucio de Marchi.

Conforme o diretor técnico da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo (Emdur) Rodrigo Salles, a programação se estende ao PAM, Terminais Urbanos do Centro e da Vila Pioneiro, UBSs de todos os bairros e também o Hospital Bom Jesus. “Nós reforçamos as medidas de controle de disseminação do Covid-19. Pedimos para todas as pessoas que continuem lavando as mãos com frequência e quando não é possível lavar utilize álcool gel. A Prefeitura de Toledo agradece a colaboração da Quimitol e do Corpo de Bombeiros e reforça o empenho de lutar contra essa pandemia”.

Conforme Rodrigo, para essa ação de desinfecção vamos utilizar o hipoclorito de sódio que é um composto químico permitido e recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Para calcular a mistura necessária seguimos as recomendações de uma portaria da Anvisa”.

Transporte coletivo:

A empresa Sorriso Toledo, concessionária do serviço de transporte público, desde semana passada, tem reforçado a higienização dos ônibus. “ Estamos dando o máximo de atenção, utilizando produto hospitalar para proteção, cujo tem reação por 48 horas. O momento é de prevenção aos nossos passageiros”, afirma o gerente Daniel.