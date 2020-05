Coronavírus: Brasil ultrapassa Reino Unido e é o 3º em infectados pela doença

Brasília – O Brasil registrou mais 13.140 casos do novo coronavírus e superou o Reino Unido, assumindo a terceira posição no ranking dos países com o maior número de infectados pela doença. De acordo com o governo britânico, o Reino Unido tem 246.406 casos da doença e, ontem, o Brasil chegou a 254.220 casos, com 16.792 mortes, dos quais 674 foram registrados de domingo para segunda.

De acordo com o ranking divulgado pela universidade norte-americana Johns Hopkins, apenas Rússia (290.678) e Estados Unidos (1.504.386) têm mais casos que o Brasil. Na semana passada, o Brasil já havia passado a Itália e a Espanha, que foram epicentros da epidemia na Europa.