Coronavírus alcança 33% das cidades do Paraná

Nesse domingo (03) foram registrados dois novos patamares para a covid-19 no Paraná: Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 1,5 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença e 133 cidades a foram atingidas, o que representa exatamente um terço dos 399 municípios. As cidades mais atingidas até o momento são Curitiba (470 casos confirmados), Londrina (106), Cascavel (85), Maringá (61) e Foz do Iguaçu (48).

Em apenas um mês, de 03 de abril a 03 de maio, a interiorização do coronavírus saltou 137,5%, de 56 municípios para 133. Na comparação com o boletim que registrou os primeiros casos no Paraná, em 12 de março, o crescimento foi de 6.550%, de 2 para 133 municípios em 53 dias.

FAIXA ETÁRIA – A faixa etária mais atingida continua sendo a adulta, com destaque para pessoas entre 30 e 59 anos, com 916 casos, o que representa 60,5% do total. Nas outras duas radiografias anteriores da doença, a realidade era a mesma, o que denota certa tendência.