Cormier e Miocic voltam a se enfrentar pelo cinturão do UFC

Los Angeles – Duelo que terminou com vitória do desafiante em julho de 2018, o confronto valendo o cinturão dos pesos pesados do UFC será o destaque do evento marcado para este sábado, a partir das 19h15 (de Brasília), em Anaheim (EUA), pela edição 241 do Ultimate. Desta vez, o estadunidense Daniel Cormier defende o título diante do conterrâneo Stipe Miocic.

O card principal está marcado para iniciar às 23h (de Brasília) e as duas lutas imediatamente anteriores à principal também ajudam o UFC 241 a ter um dos cards mais aguardados dos últimos tempos: Anthony Pettis x Nate Diaz, pelo peso meio-médio, e Yoel Romero x Paulo Borrachinha, pelos médios.

Destaque para o combate envolvendo o mineiro Paulo Borrachinha, de 28 anos, 1,83m e 84 kg. Ele tem 12 vitórias e nenhuma derrota. Detalhe: nunca deixou suas lutas passarem do segundo round – são 11 nocautes e uma finalização.

Já o cubano Yoel Romero, de 42 anos, 1,83m e 84 kg, é um dos lutadores mais “rodados” dos médios. Número 2 da categoria, ele vem de derrota para o Robert Whittaker, em junho do ano passado. No geral, tem 13 vitórias (11 por nocaute) e três derrotas (duas foram para o atual campeão; a outra foi em julho de 2017, e a outra foi para o brasileiro Rafael Feijão, em 2011).