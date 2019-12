Coritiba, Paraná Clube, Londrina e Operário também conhecem rivais

Curitiba – Além do Toledo, Coritiba, Paraná Clube, Londrina e Operário também conheceram nessa quinta-feira (12) o adversário de estreia na Copa do Brasil 2020, que começará com 80 equipes na primeira fase e só terá cinco delas nas oitavas de final, etapa na qual o atual campeão Athletico-PR iniciará na disputa e terá seu adversário definido em outro sorteio.

Ao contrário do Toledo, entretanto, os demais representantes do Estado na primeira fase atuarão fora de casa, com a vantagem de avançar de fase com um empate. O Coxa enfrentará o Manaus-AM, a Gralha o Palmas-TO, o Tubarão o XV de Piracicaba-SP e o Fantasma o Barbalha-CE.

Caso avancem de fase, o Coritiba enfrentará quem passar de Gama-DF x Brasil de Pelotas-RS; o Paraná Clube quem passar de Bahia de Feira-BA x Luverdense; o Londrina quem avançar de Coruripe-AL x Juventude-RS; e o Operário quem avançar de Santos-AP x América-MG. Já o Toledo, caso elimine o Náutico, pegará na 2º fase o vencedor de Caxias-RS x Botafogo-RJ.

Gigantes

Dos demais times das principais séries do País que tentarão o título a partir da primeira fase da Copa do Brasil, os duelos ficaram assim: River-PI x Bahia, Brusque-SC x Sport, São Raimundo-RR x Cruzeiro, Moto Club-MA x Fluminense, Boavista-RJ x Chapecoense, União-MG x Atlético-GO, Imperatriz-MA x Vitória, Bragantino-PA x Ceará, Campinense-PB x Atlético-MG e Novo Hamburgo-RS x Ponte Preta. Já 11 gigantes vão entrar diretamente nas oitavas: Cuiabá, por ser campeão da Copa Verde; Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste; Bragantino, campeão da Série B; Athletico-PR, atual vencedor; e os demais classificados para a Copa Libertadores: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Internacional.