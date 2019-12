CORITIBA | Lista de reforços de “peso” segue travada

De volta à elite do Campeonato Brasileiro em 2020, após dois anos na Série B, o Coritiba prepara uma lista de reforços “de peso” para não disputar a competição como coadjuvante. Para isso, entretanto, trava no mercado da bola. O Palmeiras esfriou o negócio com o meia venezuelano Guerra, por ter interesse numa transferência definitiva para fora do País. Assim, emprestá-lo ao Coxa é a segunda opção. O Flamengo segue na mesma linha com colombiano Berrío (foto): quer negociá-lo em definitivo. Assim, por hora, o primeiro principal nome aguardado para ser anunciado no Alto da Glória deve vir do Grêmio, numa negociação por empréstimo que envolve o lateral-esquerdo Kadu, cria da base coxa-branca.