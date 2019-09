CORITIBA | Jorginho é o novo treinador para sequência da Série B

Dois dias depois de demitir Humberto Louzer, depois da derrota para o CRB, no fim de semana, o Coritiba acertou, ontem (23), a contratação de Jorginho como novo treinador para a sequência da Série B do Brasileiro. O ex-lateral da seleção brasileira, atualmente com 55 anos de idade, estava na Ponte Preta até o mês passado, quando foi demitido. A estreia de Jorginho no Coxa deverá ocorrer sábado (28), contra o América-MG, no Couto Pereira, pela 25ª rodada da Série B. O Coritiba irá folgar neste meio de semana, pois o estádio do Cuiabá (Arena Pantanal) está sem condições de jogo. Essa partida será remarcada pela CBF.