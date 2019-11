Coritiba esclarece afastamento de Rodrigão

Curitiba – A vitória do Coritiba sobre o Bragantino, o que deixou o time paranaense a um ponto do retorno à Série A, no início da noite de domingo (24), terminou com a notícia de que o atacante Rodrigão, artilheiro da equipe, foi desligado do elenco. A informação partiu do treinador Jorginho, logo após a partida. A decisão foi tomada conjuntamente por comissão técnica, direção de futebol e Conselho Administrativo do Clube, que emitiu nota, ontem (25), para esclarecer a situação.

Nela, o Coritiba destaca que o atleta não atuará mais pelo clube em 2019: “Na última semana, o atacante havia treinado parcialmente em razão de evolução de questões físicas. Nos últimos treinos do período, manifestou à comissão técnica descontentamento quanto sua prevista condição de suplente na partida contra o Bragantino, situação contrária ao bom andamento dos processos hierárquicos e decisórios do Departamento de Futebol. Em razão disto, o atleta foi vetado da partida e, como consequência, também da última rodada do Brasileiro”.

A nota diz ainda que a equipe “agradece ao atleta pelo seu trabalho e por aquilo que fez ao clube este ano”. Peça importante do Coritiba, Rodrigão anotou 13 dos 46 gols da equipe na Série B. Na temporada, ele marcou 21 gols.

Com o episódio esclarecido, o Coritiba concentra todas as atenções para a partida diante do Vitória, no sábado (30). O jogo, em Salvador (BA), será pela última rodada da Série B e o Coxa só precisa não perder para confirmar o acesso.