Corinthians x Athletico: choque de estilos de jogo

Após o tour pelo Sul do País, onde venceu a Chapecoense e empatou com o Grêmio, o Corinthians volta para casa para receber outra equipe sulista, o Athletico-PR, às 19h15 desta quinta-feira (10), na Arena de Itaquera, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O jogo marca o embate entre a equipe que precisa da vitória para se manter no G4 e a o atual campeão da Copa do Brasil, que já não precisa se preocupar vaga na Libertadores e está distante demais para pensar em título.

Entretanto, o choque de filosofias de jogo será maior do que o do momento vivido pelas equipes. Será o duelo do time pragmático de Fábio Carille com o ousado de Tiago Nunes.

O que os treinadores têm em comum são os desfalques. Pelo alvinegro, Pedrinho, Sornoza e Júnior Urso estão fora. No Furacão, além do goleiro Santos, Bruno Guimarães, Nikão, Marco Ruben, Adriano, Lucas Halter, Pedro Henrique, Robson Bambu e Jonathan estão fora.