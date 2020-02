CORINTHIANS | Tiago Nunes comanda treino no Paraguai

Em clima ameno depois da vitória no clássico com o Santos, o Corinthians realizará nesta terça-feira (4) o primeiro treino visando ao duelo de ida da segunda fase da Libertadores com o Guaraní. A atividade será no período da manhã e em São Paulo, e logo em seguida os relacionados para o jogo viajarão ao Paraguai, onde a equipe deverá ter nova atividade na véspera do jogo de amanhã (5), marcado para as 21h30 (de Brasília). Ontem, na reapresentação do elenco depois da vitória sobre o Peixe, os titulares não foram a campo. Assim, a principal dúvida para amanhã é Camacho, que sentiu dores no quadril no clássico e será avaliado.

