Corinthians e Palmeiras fazem dérbi em Itaquera

São Paulo – O Corinthians recebe o Palmeiras neste domingo, às 19h, em Itaquera, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro entre dois rivais que se deram bem no meio de semana em competições continentais. O time alvinegro conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana, enquanto o clube alviverde avançou na Copa Libertadores, ambos às quartas de final.

O duelo terá transmissão em rede aberta de televisão, apesar do horário, uma novidade no futebol nacional. A TV Globo exibirá o duelo ao vivo para São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e os estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do País.

Será o segundo confronto entre os rivais nesta temporada. No primeiro duelo, em fevereiro, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Danilo Avelar.

Neste domingo, o time alvinegro tenta aproveitar o fator casa para se aproximar das primeiras posições da tabela. Depois do Palmeiras, os comandados do técnico Fábio Carille receberão o Goiás, quarta-feira (7), em partida atrasada da 7ª rodada.

No Verdão, o técnico Luiz Felipe Scolari tem em Itaquera a missão de tentar recuperar a primeira posição. O Palmeiras foi ultrapassado pelo Santos na última rodada e agora precisa vencer o Dérbi e torcer por um tropeço santista diante do Goiás, também no domingo, na Vila Belmiro.