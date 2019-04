Corinthians é o primeiro clube a ser tricampeão do Paulistão em quatro oportunidades

Neste domingo (21), Corinthians e São Paulo fizeram a final do Paulistão 2019 e, após empate em 0 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, o Coringão superou o rival na Arena Corinthians e se consagrou Tricampeão Paulista. Além de alcançar a marca de primeiro clube a vencer a competição pela 30ª vez, o Alvinegro também chegou a outro feito inédito na história do Estadual: levantar a taça três vezes consecutivas em quatro oportunidades.

O Alvinegro foi tricampeão estadual pela última vez em 1937/1938/1939, quando a competição ainda não era organizada pela Federação Paulista. As outras foram em 1922/1923/1924 e 1928/1929/1930.

O Timão estava empatado com o Santos, cada um com três tricampeonatos paulistas na história. O título conquistado na Arena Corinthians, neste domingo, deixa o clube do Parque São Jorge a frente da equipe santista.