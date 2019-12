Coral Encanta Cascavel faz homenagem aos servidores municipais

A apresentação do Coral Encanta Cascavel, realizada na manhã desta terça-feira (17) na escadaria da Prefeitura de Cascavel, foi encerrada com uma homenagem das crianças ao prefeito Leonaldo Paranhos, que idealizou o coral no começo da gestão em 2017. Visivelmente emocionado, Paranhos agradeceu a apresentação e a homenagem que recebeu das crianças. “É um momento muito especial que nós preparamos com muito carinho. É um trabalho contínuo dos nossos professores de música das nossas escolas e das nossas coordenadoras do Tempo Integral. É um trabalho muito importante que agora vem fechar a apresentação do Coral Encanta Cascavel. É uma homenagem muito carinhosa a todos os servidores do Município de Cascavel. Esta é uma época que nos remete muito a olhar para a família, para solidariedade e eles vieram transmitir um pouco essa mensagem de paz, amor e solidariedade”, disse a secretária de Educação, Marcia Baldini, que junto com demais secretários e servidores acompanharam a apresentação do coral.

O Coral

O Coral Encanta Cascavel faz parte da Educação em Tempo Integral, nas escolas municipais, foi criado em 2017, no início da administração do prefeito Leonaldo Paranhos. O Coral é composto por 700 alunos, de 1°ao 5 ° ano das escolas da rede municipal, deste total 150 se apresentaram no paço municipal. O coral é regido por seis professores que acompanharam os alunos durante a apresentação aos servidores e ao prefeito Paranhos.

As crianças, que se apresentaram hoje, são estudantes das escolas: Artur Carlos Sartori, Dulce Andrade Siqueira Cunha, Kelly Cristina, Michalina Sochodolak, Ademir Correa Barbosa e Quintino Bocaiuva.