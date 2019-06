Copo cheio: Paraná Clube recebe Operário em outra partida “local” pela Série B

Curitiba – Com moral elevado e o “copo cheio” depois da vitória por 3 a 2 de virada no clássico com o Coritiba em pleno Couto Pereira, o que não acontecia desde 2013, o Paraná Clube recebe o Operário nesta terça-feira pela 8ª rodada da Série B, a última antes da paralisação de um mês da competição durante as disputas da Copa América. O duelo está marcado para as 21h30, na Vila Capanema.

Com o resultado no Paratiba, no fim de semana, a Gralha foi quem mais ganhou posições na classificação na última rodada. Saltou seis posições: da 14ª para a 8ª. De quebra, colocou o time tricolor a dois pontos do G4 e afundou o rival Coritiba na classificação. O Coxa caiu cinco posições e agora é o 11º colocado, sem chances de alcançar o objetivo de estar no grupo dos quatro primeiros durante a pausa da competição.

A vitória também fez o “copo” do Paraná Clube se encher. A campanha agora conta com duas vitórias, quatro empates e uma derrota em sete jogos.

Para o duelo com o Fantasma de Ponta Grossa, o técnico Matheus Costa não contará com o lateral-esquerdo Guilherme Santos, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Do outro lado, o Operário tenta se reabilitar da derrota por 1 a 0 sofrida no Rio Grande do Sul para o Brasil de Pelotas. A um ponto da zona de rebaixamento, o Fantasma tenta a primeira vitoria como visitante na competição, mas para isso o técnico Gerson Gusmão segue sem contar com o meia Rafael Chorão e o atacante Eduardo, que seguem em tratamento de lesões musculares.