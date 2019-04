Copel anuncia mais de R$ 3 milhões em investimentos para Santa Terezinha de Itaipu

A Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL fará novos investimentos em Santa Terezinha de Itaipu. O anúncio foi feito pelo gerente regional da estatal, Julio Cesar Ramires, em visita ao prefeito Cláudio Eberhard. Segundo Ramires, os investimentos no município ultrapassam os R$ 3 milhões e atendem a reivindicação do prefeito Cláudio para melhor fornecimento e distribuição de energia aos munícipes.

Para o prefeito Cláudio Eberhard, os investimentos são resultado de várias tratativas por parte da administração com a estatal e refletem uma grande conquista para os itaipuenses. “Estamos felizes com o anúncio dos investimentos, pois resultarão em benefícios para toda a população na melhora do fornecimento e distribuição, evitando desligamentos e quedas de energia, proporcionando mais conforto e comodidade”, destacou.

Ramires afirmou que os trabalhos têm início com realocação da rede elétrica que se encontra dentro da área de preservação da Itaipu Binacional na região da Vila Vitorassi. “O trajeto da rede será alterado, pois naquele local a rede é constantemente atingida pelos galhos das árvores, ocorrendo constantes quedas de energia”, destacou. Julio afirmou ainda que em 2018 foram concluídas as instalações de 3 religadores automáticos trifásicos, 2 religadores automáticos monofásicos, 3 chaves a gás e a troca de cabos de alimentadores.

Para este ano, além da realocação rede da Vila Vitorassi estão previstos a troca de mais dois alimentadores no centro da cidade, instalação de 1 religador automático monofásico, 2 religadores automáticos trifásicos e interligação de redes. “Todo esse trabalho resultará em benefício ao consumidor, que depois de concluídos influenciaram diretamente no fornecimento de energia. As quedas de energia, quando acontecerem deverão afetar menor número de consumidores no menor tempo, pois a energia será religada automaticamente”, explicou. Os investimentos ultrapassam R$ 3 milhões em obras e serviços que irão acontecer este ano até o primeiro semestre de 2020.

O gerente destacou ainda, que todo este investimento vem atrelado ao desenvolvimento do município. “Santa Terezinha de Itaipu tem se desenvolvido muito nos últimos anos, com isso amplia sua demanda e a Copel acompanha o desenvolvimento com este tipo de investimento”, finalizou.