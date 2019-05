Copel anuncia investimentos na região oeste para os próximos três anos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, anunciam nesta sexta-feira (24) os investimentos da Companhia na região Oeste do Paraná para os próximos três anos. A medida será anunciada em Cascavel, durante reunião com prefeitos na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), com início às 9 horas. No mesmo encontro o governador confirmará recursos do Estado para obras nos municípios da região.

Às 11h30, em Cafelândia, o presidente da Copel e o diretor de Distribuição da Companhia, Maximiliano Andres Orfali, apresentarão detalhes do plano de investimentos a lideranças da região. O encontro terá a presença do governador Ratinho Junior e será realizado na Associação Esportiva e Recreativa dos Funcionários da Copacol (Aercol).

SERVIÇO

Data: sexta-feira (24.05)

Cascavel: anúncio do investimento

Horário: 9 horas

Local: sede da Amop

Rua Pernambuco, número 1.936

Cafelândia – apresentação do plano de investimento

Horário: 11h30

Local: Aercol

Estrada Va para Cascavel -Km 1, Cafelândia.