Depois de uma estreia marcante com a presença de 40 mil pessoas em dois dias, a Copa Truck retorna no próximo domingo ao Autódromo Eduardo P. Cabrera, em Rivera, na divisa do Uruguai com o Brasil, para escrever mais uma importante página de sua história e da temporada 2019.

Assim como aconteceu em 2018, a etapa no circuito de 3.080 metros decidirá um título e três vagas para a decisão de dezembro, concluindo a terceira das quatro Copas em disputa na temporada regular.