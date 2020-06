Copa Truck começa em Cascavel com rígido controle sanitário

A temporada de 2020 da Copa Truck terá início neste sábado (27) com a realização da corrida 1 da primeira etapa no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A prova terá largada às 16h15 e terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2. A Corrida 2 será no domingo (28), com largada programada para as 13h, também transmitida ao vivo pelo SporTV 2.

Para que a prova seja disputada, foi necessário o cumprimento de normas estabelecidas pelas autoridades de saúde do Município, do Estado e do Ministério da Saúde; e das portarias da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Entre as medidas necessárias estão o controle dos participantes, mediante identificação emitida pela organização; cada equipe só poderá ter dois mecânicos e um chefe de equipe e será permitido somente um caminhão por boxe. Os boxes do autódromo cascavelense têm cerca de 80 metros quadrados e boa ventilação.

Na torre, somente ficará o diretor de prova; os três comissários manterão contato com pilotos e chefes de equipes somente por rádio e videochamadas.

O serviço médico terá um ambulatório e duas UTIs. O serviço de limpeza será rígido, com a higienização de banheiros e diversas áreas de circulação a cada atividade concluída.

Está restrita também a presença da imprensa, sendo permitido acesso somente de equipes de filmagens e fotógrafos oficiais. Os câmeras de geração de imagens não terão contato com boxes, ficando nos pontos específicos.

Todas as pessoas que entrarem no autódromo terão de apresentar testes da covid-1 e passarão por controle de temperatura três vezes ao dia. Quem apresentar temperatura superior a 37,5ºC não poderá adentrar ao autódromo. Se alguém apresentar sintomas de covid-19, a equipe médica comunicará imediatamente as autoridades de saúde de Cascavel.

Programação

A programação terá início neste sábado. Das 8h30 às 9h, primeiro treino livre; das 9h15 às 9h45, segundo treino livre; das 11h às 11h30, terceiro treino livre; das 12h às 12h30, treino classificatório; das 13h05 às 13h15, top qualyfing, que definirá os primeiros colocados do grid de largada; e as 16h15, largada da primeira prova da etapa de abertura.

A segunda prova será disputada neste domingo, com largada às 13h.