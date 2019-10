Copa HB20 estreia em Cascavel

Em sua primeira temporada no automobilismo brasileiro, a nova Copa HB20 desembarca em Cascavel para a disputa da sexta etapa do ano anotando mais um recorde de carros no grid, com 28 máquinas sendo pilotadas por 33 pilotos. A programação começa hoje com os treinos livres. Amanhã o treino classificatório será das 8h10 às 8h30 e a Corrida 1 terá largada às 13h45. A corrida 2 será no domingo, com largada prevista para as 12h30.

A cidade do oeste paranaense, que recebe a maior prova de tração dianteira do Brasil (Cascavel de Ouro), é casa de alguns protagonistas do grid, como os irmãos Felipe e Caíto Carvalho, que competirão separados neste fim de semana, além de Edgar Favarin, que é nascido em Cascavel, já venceu neste ano (em Londrina) e faz dupla com Odair dos Santos, que se criou competindo na cidade.

Para a etapa deste fim de semana, muitas novidades. Quatro pilotos correm como convidados: Cesar Urnhani, apresentador do Programa Auto Esporte da Rede Globo, Alexandre Navarro e Marcelo Torrão, dupla que apresenta o programa Notícias Ultrapassadas no YouTube, e Gabriela Prado, primeira piloto mulher a competir na Copa HB20. Outra novidade também é a estreia de Jorge Martelli com o carro 87.

Em relação à briga pelo título, Raphael Abbate chega a Cascavel na liderança da Pro com 103 pontos, contra 85 de Diego Augusto e 84 de Adriano Rabelo na terceira posição. Já na Super, a briga é bem mais acirrada, com Luciano Viscardi em primeiro com 120 pontos, três à frente de Kleber Eletric e quatro de Daniel Nino.

Confira a lista de inscritos da Copa HB20

Nº do carro Piloto

#00 Wagner Cardoso (Pro)

#03 Felipe Carvalho (Pro)

#05 Edgar Colamarino (Super)

#06 Lula Albuquerque (Super)

#08 Marcos Ramos (Pro)

#09 Alexandre Navarro/Marcelo Torrão (Pro)

#11 Luciano Viscardi (Super)

#13 Marcelo Zebra (Super)

#15 Bruno Testa (Pro)

#18 Daniel Nino (Super)

#20 Raphael Abbate (Pro)

#21 Gabriela Prado (Super)

#26 Flavio Andrade (Super)

#30 Cesar Urnhani (Pro)

#31 Caito Carvalho (Pro)

#33 Eduardo Doriguel (Super)

#38 Rogerio Motta (Pro)

#42 Lucas Bornemann/Christiano Bornemann (Pro)

#44 Diego Augusto (Pro)

#46 Tuca Antoniazi (Pro)

#55 Lula Ornelas (Super)

#60 Betão Fonseca/Cesar Fonseca (Pro)

#70 Kleber Eletric (Super)

#74 Odair dos Santos/Edgar Favarin (Pro)

#77 Beto Cavaleiro (Pro)

#84 Thiago Sansana (Super)

#87 Jorge Martelli (Pro)

#333 Adriano Rabelo/Roger Sandoval (Pro)