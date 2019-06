COPA DOS REFUGIADOS: Paraná será sede de uma das etapas

Foto: ONG África do Coração

Curitiba – Nos dias 24 e 25 de agosto, Curitiba sediará a etapa paranaense da Copa do Mundo de Futebol dos Refugiados 2019, evento promovido e coordenado pela ONG África do Coração, que tem como propósito a integração social dos migrantes e refugiados através do esporte.

A seleção campeã ganhará a taça e uma viagem ao Rio de Janeiro para disputar a final nacional, que será realizada no Maracanã, em setembro.

Além do campeonato, o projeto promove oficinas para a integração dos refugiados como palestras, sarau dos refugiados, noite cultural dos refugiados, oficina para as crianças refugiadas e desfile de moda.

Cada edição a Copa tem um tema para incentivar reflexões sobre o preconceito e quebrar barreiras culturais acerca da inclusão social dos refugiados no Brasil.