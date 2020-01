COPA DO REI | Real faz sua parte e espera Barça

O Real Madrid está na final da Supercopa da Espanha. Jogando na Arábia Saudita, ontem (8), a equipe (foto) não encontrou dificuldades para vencer o Valencia por 3 a 1 na semifinal e garantir a vaga à final. Toni Kroos, com gol olímpico, Isco e Modric anotaram os gols do Real, enquanto Parejo, de pênalti no último minuto, diminuiu para o Valencia. O gol olímpico de Kroos, inclusive, foi histórico. Foi o primeiro gol deste tipo na história da Supercopa da Espanha e o primeiro do Real Madrid desde 14 de dezembro de 1997, quando o croata Davor Suker marcou pelo Campeonato Espanhol contra o Mérida. Já Isco quebrou o maior jejum de sua carreira. A última vez que o espanhol havia balançado as redes havia sido em março do ano passado contra o Huesca e, desde então, eram 23 jogos sem anotar, a pior marca da vida do meia de 27 anos. Agora, o Real espera o vencedor de Barcelona e Atlético de Madrid, que se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 16h (de Brasília), para conhecer seu adversário na final.

Relacionado