Copa do Mundo Feminina: Marta volta a treinar e deve jogar nesta quinta

Rio de Janeiro – A seleção brasileira que estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Jamaica na Copa do Mundo feminina de futebol contou com uma grata surpresa no treino de ontem, o primeiro que contou com as titulares da estreia no último domingo. Poupada contra as jamaicanas, Marta treinou normalmente com bola junto ao restante do grupo do Brasil.

A presença da camisa 10, melhor jogadora do mundo e maior goleador do País em Copas, deu indício de que ela está recuperada da lesão muscular na coxa esquerda e que deverá estar disponível para o duelo decisivo de amanhã com a Austrália, às 13h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo C.

As australianas, que ocupam a sexta colocação no ranking da Fifa, tiveram a rivalidade aumentada com as brasileiras nos últimos anos e estrearam na Copa do Mundo com derrota por 2 a 1 para a Itália. Portanto, precisam vencer para seguir com chances de avançar na competição.