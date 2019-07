Copa: Chile se une a Argentina, Paraguai e Uruguai

Santiago – Não é segredo que a Conmebol vai lutar com todas as forças para trazer a Copa do Mundo para a América do Sul em 2030. Além de Argentina, Paraguai e Uruguai, agora o Chile entrou na organização e promete ajudar seus coirmãos a sediar o torneio.

A oficialização aconteceu durante a visita de Sebastián Piñera, presidente do Chile, em reunião do Mercosul. Agora a expectativa é saber se a Bolívia vai participar da candidatura.

Em um dos encontros da Conmebol, Alejandro Domínguez garantiu aos seus pares que tem a certeza de que a América do Sul vai receber o Mundial.

Um dos motivos para o continente pleitear o torneio é que a Copa do Mundo vai completar 100 anos em 2030 e sua primeira edição aconteceu no Uruguai, que ficou com o título na ocasião.