Copa América: Com mudanças, Argentina e Paraguai tentam a 1ª vitória

Rio de Janeiro – Argentina e Paraguai medem forças hoje, às 21h30, no Mineirão, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa América. O duelo será transmitido ao vivo apenas pelo SporTV.

Após a decepcionante derrota para a Colômbia por 2 a 0 na estreia, a Argentina entra em campo sem Agüero e Di María, barrados pelo técnico Lionel Scaloni. Lo Celso e Lautaro Martínez devem ser os substitutos.

O treinador também promoverá outras duas mudanças, com Casco na vaga de Saravia na lateral direita e Pereyra no lugar de Guido Rodríguez na contenção do meio-campo.

No Paraguai, que também não venceu na estreia – empatou por 2 a 2 com o Catar -, o técnico Eduardo Berizzo tem o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, que cumpriu suspensão na 1ª rodada.

Antes de Argentina x Paraguai, a 2ª rodada do Grupo B será movimentada com Colômbia x Catar, às 18h30, no Morumbi. Os colombianos jogam pela classificação antecipada às quartas de final.