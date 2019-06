Copa América: Brasil empata sem gols com Venezuela

Brasil empata com Venezuela na segunda partida pela Copa América em jogo com três gols anulados

Brasil empata com Venezuela na segunda partida pela Copa América em jogo com três gols anulados — REUTERS/Luisa Gonzalez/Direitos Reservados

Mesmo com o apoio da maior parte dos 42.587 torcedores que foram à Arena Fonte Nova, em Salvador, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Venezuela. Com este resultado recuperou a liderança do grupo A da Copa América, com os mesmos 4 pontos do Peru (que hoje, mais cedo, derrotou a Bolívia por 3 a 1), contudo, adiou a classificação para as quartas de final da competição. A Venezuela somou seu segundo ponto e se manteve viva.

A equipe do técnico Tite começou animada, pois contava com um importante reforço. O meia Arthur se recuperou de dores no joelho direito e retornou à equipe titular no lugar do volante Fernandinho.

Desde o primeiro minuto o Brasil valorizou a posse de bola, tomando conta do jogo e criando boas oportunidades de marcar, em especial com os ponteiros Richarlison, pela direita, e David Neres, aberto na esquerda.

Foi dos pés de Richarlison que saiu a primeira chance clara do primeiro tempo. O atacante aproveitou saída de bola errada da Venezuela para avançar e chutar com perigo para defesa do jovem goleiro Fariñez aos 16 minutos.

Dois minutos depois, a equipe venezuelana mostrou que, mesmo com pouca posse de bola, poderia causar problemas ao Brasil. Rondón aproveitou bola levantada na área por Herrera para cabecear com perigo bem perto do gol de Alisson, que ficou apenas olhando.