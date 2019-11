Coordenadores ajustam detalhes para a 32ª edição do Show Rural

Cascavel – Coordenadores das mais diversas áreas do 32º Show Rural estiveram reunidos esta semana para ajustar pontos importantes do evento agendado para 3 a 7 de fevereiro de 2020, em Cascavel.

Sob a coordenação do presidente Dilvo Grolli, o encontro tocou em três aspectos: trabalho em equipe, liderança e otimização de recursos e resultados. Dilvo falou do constante desafio de fazer um evento ainda maior e melhor, e de aprimorar pontos considerados estratégicos do evento.

Em encontro anterior, os coordenadores receberam a missão de refletir e elaborar sugestões de melhorias. Elas foram analisadas e o índice daquelas que serão incorporadas impressiona, na casa dos 90%.

Nessas três décadas de atividades, o Show Rural trouxe inúmeras contribuições ao agronegócio paranaense e brasileiro. Um dos dados empregados para mostrar o alcance dele está em resultados comprovados nas principais commodities da região, soja e milho, cuja produtividade cresceu 300%. “Nossa meta é levar o melhor da informação, para a devida incorporação de orientações e tecnologias de forma rápida e eficiente no campo”, diz o coordenador-geral Rogério Rizzardi.

Na edição de 2019, o Show Rural contou com 520 expositores e 288 mil visitantes. A movimentação financeira alcançou os R$ 2 bilhões.