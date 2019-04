Cooperativas do Paraná movimentaram R$ 83,5 bilhões em 2018

O engenheiro agrônomo José Roberto Ricken foi reconduzido ao cargo de presidente do Sistema Ocepar nesta semana para o mandato 2019/2023. Ricken assumiu pela primeira vez a presidência da entidade em 2016. O Sistema Ocepar possui 215 cooperativas registradas, que atuam em sete diferentes ramos (agropecuário, crédito, saúde, infraestrutura, trabalho, consumo e transporte). Em 2018, elas movimentaram R$ 83,5 bilhões, o que representa crescimento de 18,77% sobre os R$ 70,3 bilhões de 2017. As exportações atingiram US 3,9 bilhões. O setor abrange 1,8 milhão de cooperados e emprega mais de 96 mil pessoas. Também responde por cerca de 60% da produção agropecuária paranaense.

O presidente reeleito do Sistema Ocepar disse que a entidade deverá defender os interesses das cooperativas na Receita Federal e atuar positivamente pela reforma tributária. Além de continuar com ações voltadas à melhoria da infraestrutura de transporte. Em âmbito estadual, Ricken disse que a ideia é continuar apoiando o G7, grupo formado pelas principais federações representativas do setor produtivo paranaense, do qual a Ocepar faz parte.