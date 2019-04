Contrabando via correios

Foz do Iguaçu – A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu realizou no primeiro trimestre de 2019 diversas operações em agências postais na região de Foz, as quais resultaram na apreensão de grande quantidade de mercadorias irregulares.

As operações foram realizadas em agências postais localizadas em Foz do Iguaçu, Juranda, Medianeira, Matelândia, Umuarama, São Miguel do Iguaçu e Cascavel, esta com o apoio da DRF/Cascavel.

Nesse primeiro trimestre de 2019 foram realizadas 27 operações que resultaram na apreensão de 4.514 encomendas/volumes que totalizaram R$ 1.760.000.

O mês de janeiro foi o que apresentou a quantidade expressiva de valores retidos, com um total de R$ 795.000, seguido de fevereiro com R$ 643.000 e março com R$ 322.000.

As apreensões foram motivadas pela não comprovação de importação regular das mercadorias, seja pela falta de nota fiscal ou outro documento comprovatório de regularidade fiscal, como pela apresentação de documentos comprobatórios suspeitos de serem falsos ou inidôneos.

Todos os volumes são trazidos para a sede da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para verificação minuciosa tanto do conteúdo quanto da documentação referente à postagem. A maioria dessas encomendas é apreendida definitivamente após a comprovação inequívoca de ilícito. Apenas uma pequena parte está de acordo com a legislação e acaba sendo liberada para seguir o fluxo normal de entrega das agências postais.