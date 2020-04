Contadores de histórias entretêm crianças pela internet

Os contadores de histórias da Associação Viva e Deixe Viver (Viva) estão abraçando os recursos do ambiente digital para se manterem próximos do público infantojuvenil, driblando as dificuldades impostas pelo isolamento social.

A entidade está promovendo todas as terças e quintas-feiras uma série de contação de histórias com seus voluntários, por meio de seus canais próprios no Instagram(@vivavdv) e YouTube(associacaoviva). Nesses dias, durante as manhãs, às 10h30, eles contam #históriasdebomdia. Já no fim da tarde, às 18h30, é a vez das #históriasdeboanoite.

De forma lúdica, os voluntários da Viva estão contando histórias e dando dicas de prevenção do coronavírus sem assustar os pequenos. “Como a doença se tornou um dos principais personagens nos noticiários, as crianças estão tensas com a situação, assim como os adultos. Por isso, entre uma história e outra, os voluntários falam, por exemplo, sobre a importância da higienização correta das mãos. Esse hábito, às vezes, é deixado de lado e previne não só o contágio pela covid-19, mas também outras viroses”, destaca Valdir Cimino, fundador da Viva.

Livro digital

Além disso, a Viva está disponibilizando por meio do website a versão digital do livro Viva Futebol Clube – O Time das Mãos Limpas.

A obra, lançada pela Viva no fim de 2019, de autoria de Dulce Rangel, com ilustrações do renomado artista Paulo Zilberman, explora um tema popular como o futebol para mobilizar crianças e adolescentes, bem como seus familiares e a sociedade, em torno da importância da higienização e da lavagem das mãos na prevenção de doenças causadas por vírus, fungos e bactérias.

Vale ressaltar também que a Viva Eduque, espaço criado pela entidade para a difusão cultural, educacional e gestão do bem-estar para a sociedade,contará com extensa programação online de eventos, workshops e cursos pelo sistema EAD (Ensino a Distância) ao longo do ano.

A OSC (Organização da Sociedade Civil), que congrega mais de 1.100 voluntários atuando na contação de histórias em 90 hospitais do País, suspendeu suas atividades presenciais devido à pandemia do novo coronavírus.