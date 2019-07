Consultar runas é desvendar os segredos da alma

Você sabia que a palavra runa quer dizer segredo? Os antigos povos vikings eram mestres em consultar runas, principalmente as mulheres. Elas usavam vestes exuberantes, com mantos brilhantes, chamando a atenção por onde passavam, sempre com uma bolsinha de lado, onde ficava guardado seu precioso oráculo.

Por ter origem ocidental, consultar runas para nós é mais fácil que I Ching, por exemplo, porque é uma linguagem que fala mais perto do nosso coração. Possui assimilação simples e direta, onde cada pedra tem um significado assertivo.

Elas são uma ferramenta poderosa que tem o objetivo de nos conduzir a um crescimento espiritual profundo, à medida que desvenda respostas que se encontram perdidas dentro de cada um e apenas não sabemos como encontrá-las.

As runas são pequenas pedras de ossos polidos, mármore ou granito que têm gravadas sobre sua superfície desenhos que representam as letras de um antigo alfabeto germânico perdido no tempo. Através delas, os antigos faziam previsões, falavam com os deuses e sondavam as profundezas da alma humana.

O jogo de runas é conhecido por revelar respostas para momentos decisivos. Assim como outros oráculos, tem como fundamento a aleatoriedade. Ou seja, as respostas são reveladas pela escolha aleatória, levando em consideração o significado de cada símbolo que aparece, assim como o jogo escolhido.

É muito importante manter a concentração no que deseja esclarecer, para que o significado de cada runa consiga despertar lembranças e vivências guardadas no seu subconsciente. Isso ajuda a deixar as respostas mais claras e o atendimento mais eficiente.

Fonte: Astrocentro