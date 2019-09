Conselho Municipal de Saúde aprova “Comboio da Saúde” em votação unânime

Até o fim deste ano o Governo Municipal deve colocar em funcionamento os veículos que formam o “Comboio da Saúde”, proposta que atende compromissos formulados pelo prefeito Leonaldo Paranhos. São veículos direcionados ao atendimento odontológico, atendimento médico e também ao castramóvel. Na reunião de segunda-feira (16) do CMS (Conselho Municipal de Saúde), a proposta da “Unidade Móvel de Saúde”, voltada à Atenção Primária, foi aprovada por unanimidade.

O veículo destinado ao atendimento médico vai contar com consultório, sala de enfermagem, sala de triagem, recepção e banheiros. Também vai contar com equipe multidisciplinar e poderá auxiliar no atendimento de áreas de risco e de vulnerabilidade, atuar como apoio em eventos de promoção e divulgação da saúde, campanhas de orientação e conscientização, e suporte ao NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e PSE (Programa Saúde nas Escolas), dentre outros. Nesta unidade serão investidos R$ 574 mil.

O ônibus do odontomóvel, já aprovado anteriormente pelo Conselho de Saúde, esta em fase de conclusão dos preparativos. Nesta unidade, somado os equipamentos, serão investidos R$ 545 mil. Sobre a unidade do Castramóvel, o secretário municipal de Saúde, Thiago Stefanello, informou que em breve vai entrar na pauta de discussão e votação do Conselho. Nesta unidade, com os equipamentos, foram investidos R$ 415 mil, sendo R$ 125 mil de emenda parlamentar, e R$ 290 mil de recursos próprios do Município.

De acordo Stefanello, a secretaria deve contratar novos profissionais para compor as equipes que atuarão nestas unidades volantes de atendimento.

Unidades Móveis

Ao serem adquiridos, os veículos são estruturados conforme normas da Visa (Vigilância Sanitária) e do Ministério da Saúde, contando com DEA (Desfibrilador Automático), oxímetro, estetoscópio, esfignomanômetro, computadores, impressoras, otoscópio e ECG (Eletrocardiograma), entre outros.

A Unidade Móvel pode proporcionar atendimento com médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e/ou assistente social, realizar exames preventivos para mulheres e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, por exemplo.

Objetivos

As unidades móveis têm por objetivo proporcionar assistência à saúde das populações residentes em áreas de risco no município. É também critério para o deslocamento prioritário das unidades, a constatação de grande número de crianças classificadas em risco nutricional ou desnutridas; epidemias ou fatores emergenciais que coloquem em risco à saúde coletiva; e facilitar o acesso de pacientes em áreas com grande risco e vulnerabilidade social atendendo principalmente as regiões de difícil acesso e também em regiões em que a unidade esteja sendo reformada e que a estrutura física, no momento, não permita a ampliação de equipes.

A meta da Secretaria de Saúde é elaborar um cronograma de atividades mensal aprovado previamente pelo CMS com prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias.