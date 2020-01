Conselheiros serão empossados nesta sexta

Nesta sexta-feira (10), os 15 conselheiros tutelares – e 12 suplentes – eleitos para a gestão 2020/2023 do CMCDA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) de Cascavel tomaram posse, durante solenidade no Auditório da Prefeitura do município, com início às 8h30.

As eleições ocorreram em outubro passado, com voto direto da população.

Para o presidente do CMDCA, Valdair Mauro Debus, o esperado para a nova gestão é que o Conselho Tutelar continue atuando em prol da criança e do adolescente. “Esperamos que o atendimento seja voltado para o interesse principal, que é a garantia do direito da criança e do adolescente”. Ele lembra a participação da sociedade no processo de escolha dos conselheiros: “A sociedade, com certeza, vai esperar um bom trabalho deles… Tenho certeza de que tem tudo para ser uma gestão muito bem feita, porque tem sete conselheiros que vão entrar novos e oito conselheiros que foram reeleitos”.

Na sexta também serão definidos em quais conselhos cada conselheiro irá atuar. A escolha é individual, com preferência aos mais votados.

Em Cascavel há três Conselhos Tutelares: Leste, Oeste e Sul.

Após a escolha, só poderá haver mudanças de conselhos se todos os membros concordarem.