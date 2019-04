Conscientização do Autismo tem programação na Apae

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril, terá uma programação específica nesta quinta-feira (4) na sala de música da Apae de Cascavel. “A Apae presta atendimento a 64 autistas. Do total, 29 em salas adaptadas para autismo ou para crianças com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo)”, comenta Jane Müller, pedagoga das salas adaptadas do TEA. No mundo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) estima uma população autista de 70 milhões de pessoas. No Brasil, são 2 milhões.

A programação de Conscientização do Autismo começa às 8h30, com café da manhã, em seguida o psicólogo Marcos Diel aborda com o tema “Compreendendo o comportamento autista”. Já as dicas práticas para inclusão social da pessoa com TEA serão repassadas pela pedagoga Jane Müller.

As atividades são baseadas no método Montessori, resultado de pesquisas científicas e empíricas desenvolvidos pela médica e pedagoga Maria Montessori. Caracteriza-se pela autonomia, liberdade com limites e respeito ao desenvolvimento natural das aptidões físicas, sociais e psicológicas da criança. “As atividades são norteadas pela busca da expansão do conhecimento”, explica Jane Müller. “O maior desafio no momento é buscar, junto às autoridades, suporte para a contratação de profissionais qualificados para atender o autista nas escolas, seja municipal ou estadual”.

Tecnologia assistiva

A ONU (Organização das Nações Unidas) escolheu como tema de campanha do Dia Mundial das Conscientização do Autismo o uso da Tecnologia Assistiva, ferramentas eficazes na evolução proporcionada ao autista.