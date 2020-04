Consamu abre inscrições para contratação de profissionais para o Hospital de Retaguarda

As inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) do Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) iniciaram nesta quarta-feira (01).

Há vagas para Assistente Social, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em segurança do trabalho e Técnico em farmácia, para atuarem no Hospital de Retaguarda, em Cascavel-PR.

Para inscrever-se o candidato deverá comparecer à sede do CONSAMU/Setor de Recursos Humanos, localizada na Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre, em Cascavel – PR, ou, via sedex, no mesmo endereço acima, até o dia 15/04/2020, das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). O critério utilizado para a escolha dos candidatos é a análise de currículo. Para outras informações: (45) 3036-7104 e 3036-7106.

Confira a relação das vagas: