Conquista: formandos comemoram colação de grau

A colação de grau é um dos dias mais importantes na vida de um estudante, onde se vivencia a conclusão de uma etapa, com a certeza de que o estudo, o esforço, a persistência e a dedicação valeram a pena. O Centro Universitário de Cascavel – Univel realizou na última semana a colação de grau de diversos cursos.

Para a formanda em Processos Gerenciais Fátima Menezes, foi um dia de vitória: “A colação de grau foi uma superação. Achei que não ia conseguir, mas hoje tive a certeza de que é possível. Basta querer e ir atrás para conquistar nossos sonhos”.

Egresso da Univel e atual presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Michel Vitor Alves Lopes foi convidado para ser patrono e recordou bons momentos. “Hoje consegui rememorar tudo o que vivi há 15 anos. Faço parte da terceira turma do curso de Ciências Contábeis da Univel. Para mim, é uma satisfação muito grande, estou lisonjeado pelo convite de ser patrono. O mais importante de tudo é saber que o Centro Universitário Univel tem o poder de transformar a vida das pessoas, como foi o meu caso. Se não fosse a formação que tive, certamente não teria chegado aonde cheguei. Sou muito grato. Temos que ter orgulho dessa instituição”, declarou Michel Lopes.

Vitor Schecheli, formando do curso de Gastronomia, vivenciou um dos momentos mais emocionantes da colação. Ele conquistou a maior nota da turma e foi o aluno laureado. “É um sentimento que não tem preço, todo o esforço e as noites sem dormir que passei estudando valeram a pena. Vitória que vou comemorar a vida inteira. Foram momentos muito especiais que levarei comigo, os amigos, as pessoas que conheci, os eventos que participei e os aprendizados. Agora posso dizer que estou inserido realmente no universo da gastronomia”, comemora o formando.

Os alunos colaram grau nos seguintes cursos da Univel: Direito, Artes, Pedagogia, Gestão Comercial, Recursos Humanos, Administração, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo, Fotografia, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Gastronomia, Gestão Financeira, Logística e Processos Gerenciais.