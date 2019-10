Conheça Ada Lovelace, a primeira programadora da história

No dia 13 de outubro, foi celebrado mais um Ada Lovelace Day. Mas você sabe quem foi essa mulher tão importante para a nossa sociedade digital?

Augusta Ada Byron, nascida na Inglaterra, em 1815, filha do grande escritor Lord Byron, mudou o mundo com as suas descobertas. Ela recebeu uma educação científica por influência de sua mãe, Anne Isabella Byron, que também era matemática.

Após a morte de seu pai e o novo casamento de sua mãe, ela ficou conhecida como a Condessa de Lovelace. Ela foi a responsável por desenvolver a primeira máquina de cálculo, além de criar o primeiro algoritmo, que permitiria realizar as funções matemáticas.

Através de suas descobertas e invenções, hoje é possível a existência de diferentes modelos de notebooks, smartphones e até mesmo das redes sociais.

Múltiplos talentos

A Condessa de Lovelace, assim como o poeta Byron, tinha o talento para a escrita, sendo considerada um grande nome da produção literária da época. No entanto, não foi pela poesia que ela seguiu rumo à grandiosidade.

Ela traduziu para o inglês um documento que descrevia o invento de seu futuro amigo Charles Babbage. Mas, mais do que uma simples tradução, Lovelace acrescentou tantas notas explicativas que o texto original acabou duplicando de tamanho. Suas notas já antecipavam diversas ideias modernas sobre programação, além de incluir o sistema de cartões perfurados, que foi inspirado no tear de Jacquard. Esse também foi o modelo utilizado para programar os primeiros computadores, no início do século XX.

Sua tradução também foi o que convenceu Babbage a aceitá-la como sua estudante. Ela já havia tentado por diversas vezes, mas sempre fora recusada pelo professor. No entanto, após ver seu empenho e sua capacidade de propor novas soluções, Charles viu que teria mais do que uma aluna em Ada Lovelace, mas uma grande inventora.

União de mulheres

Apesar da história ter tentado apagar o nome de diversas mulheres que foram inventoras, Ada não estava sozinha em seus avanços.

A descobridora foi inspirada principalmente por Mary Somerville, que foi a primeira mulher na Sociedade Real de Astronomia, ao lado de Caroline Herschel. Mais do que um modelo a quem se inspirar, Somerville se transformou em uma grande amiga e mentora para Lovelace. Foi através de Mary que Ada conheceu Charles Babbage, um momento decisivo para as descobertas posteriores.

Morte precoce

Ada morreu precocemente, aos 52 anos de idade, vítima de um câncer no útero. Infelizmente, ela não viveu o bastante para ver as suas invenções serem de fato produzidas, mas todos os seus cálculos foram essenciais para o desenvolvimento das tecnologias que temos hoje em dia.

Informe publicitário.