Cerca de 250 empresários e líderes de toda a região oeste participam hoje (8), na Acifi, em Foz do Iguaçu, do 5º Congresso Caciopar e 6º Fórum do Programa Oeste em Desenvolvimento. O maior evento empresarial da região terá como tema Desenvolvimento Territorial e a Inovação no Oeste do Paraná. Diretores da Acic vão participar do evento.