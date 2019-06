Confirmada a quinta morte por gripe em Cascavel

A Sesa (Secretaria de Saúde) de Cascavel confirmou na tarde dessa quarta-feira (19), a quinta morte por gripe no município.

A vítima a segunda morte por Influenza H3/sazonal e faleceu no dia 26 de maio. Era paciente um de 83 anos, com comorbidades (dpoc), em uso de oxigênio domiciliar. Confirmado esta semana, após análise de prontuário e liberação do resultado pelo Lacen.

Os óbitos registrados por Influenza são: três óbitos por Influenza H1N1 e dois óbitos por Influenza H3 (sazonal), em Cascavel.

Segundo a Sesa, são de pacientes dentro da faixa etária preconizada para receber a vacina (02 anos, 68 anos, 89 anos e 92 anos). Nenhum deles havia recebido a vacina da gripe.