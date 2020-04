Confira quem pode reabrir nesta terça em Cascavel

A partir desta terça-feira (7), as lojas começam abrir gradativamente. Estão autorizadas a abrirem apenas as lojas que possuem até nove funcionários, desde que respeitem as regras de segurança para colaboradores e clientes.

O Decreto 15.361 mudou inclusive, o horário do toque de recolher, que a partir de agora será das 21h às 6h. A partir de terça-feira o Exército também estará nas ruas auxiliando na fiscalização das medidas.

Reuniões e festas continuam proibidas na cidade, assim como as atividades religiosas – cultos, missas. As igrejas poderão receber fiéis apenas para aconselhamentos individuais. Academias, clubes de pesca, clubes recreativos e associações também estão com atividades temporariamente suspensas.

Transporte coletivo

O transporte coletivo continuará funcionando da forma em que está, com frota reduzida e rodando apenas em horários de pico para o transporte de trabalhadores do setor de saúde e dos serviços essenciais. Os passageiros precisam apresentar o crachá da empresa ou holerite e as concessionárias do transporte terão que higienizar os ônibus nas garagens e nos terminais.

Cartilha

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cascavel elaborou uma cartilha com informações didáticas sobre o decreto. O material foi distribuído à imprensa e está a disposição no portal do Município para que a população possa baixar o documento.

Clique aqui e acesse a cartilha.