Confiante, Marechal Futsal recebe Magnus no Ney Braga

Mal. Rondon – Nesse domingo (29), a partir das 11h, o Marechal Futsal inicia sua caminhada nos playoffs da Liga Nacional de Futsal. Em casa, no Ginásio Ney Braga, o time rondonense enfrenta o Magnus pela partida de ida das oitavas de final.

O time visitante se classificou ao fim da primeira fase na 3ª colocação, enquanto os rondonenses avançaram na 14ª posição. Por isso, o jogo de volta será em Sorocaba (SP), na próxima sexta-feira (4).

Com o objetivo de levar a equipe à vitória em casa, o técnico Fernando Malafaia está confiante. “Estamos demonstrando coragem para executar as jogadas e ao mesmo tempo serenidade para marcar corretamente num momento agudo que esteja sofrendo do adversário. São esses equilíbrios que uma equipe que quer ser campeã tem que ter e estamos demonstrando essas características, o que fortalece cada vez mais o time”, comentou.

Por sua vez, o técnico Ricardinho, do Magnus, espera um confronto equilibrado. “Sabemos que enfrentaremos um time forte, com jogadores acostumados a jogar esse tipo de jogo. Acredito que existe um equilíbrio grande entre as equipes e iremos dividir esse favoritismo com eles. Sabemos das dificuldades que iremos encontrar, mas tenho certeza de que nossos jogadores estarão preparados para enfrentar tudo isso”, disse.