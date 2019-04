Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa será realizada na sexta-feira

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Terezinha de Itaipu realiza na sexta-feira (26), das 13h às 18h, a IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Neste ano, o evento terá como tema “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”.

Sete eixos serão abordados durante a conferência, sendo eles: Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas de Saúde; Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas de Assistência Social e Previdência; Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas de Moradia e Transporte; Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas de Cultura Esporte e Lazer; Educação: assegurando direitos e emancipação humana; Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa; Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Ellis Regina Eberhard, os eixos temáticos deverão ser desenvolvidos de modo a articular e integrar os vários aspectos da política de defesa de direitos da Pessoa Idosa, buscando garantir a diversidade, especificidade e a intersetorialidade.

A Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa será realizada no Centro Integrado de Apoio à Melhor Idade (CIAMI).