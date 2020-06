Conexão Docente investe no aperfeiçoamento dos professores do Centro FAG

O Conexão Docente é um evento formativo que visa fortalecer a identidade profissional dos docentes da FAG. Neste semestre, o evento foi realizado de forma virtual e abordou as temáticas de interação com as plataformas e recursos de interação remota, com ênfase nas práticas de planejamento, mediação e avaliação das aulas ofertadas, durante a pandemia de covid-19.

Ao todo, foram ofertadas oito temáticas de formação e cada professor pode optar pelas propostas do seu interesse. No total, foram realizadas mais de 700 inscrições, o que evidenciou a participação considerável dos docentes do Centro Universitário FAG, da Faculdade Dom Bosco, do Colégio FAG e da FAG Toledo.

A coordenadora pedagógica Lenir Schmitz explica que, neste semestre, o Conexão Docente foi ofertado através das plataformas Blackboard Collaborate e Google Meet, com interações ao vivo em dias e horários diversificados, para facilitar a participação dos inscritos. “Um dos pontos relevantes foi a interação e a troca de experiências realizada pelos próprios professores, resultando na participação de 26 docentes, que se dispuseram em compartilhar as suas vivências nas aulas de interação remota. E essas conexões entre os pares contribuem no aperfeiçoamento das práticas de todos”, destacou a professora.

Ainda segundo a coordenadora, no início da pandemia a estratégia das instituições de ensino foi a de buscar a adaptação dos docentes e dos alunos para o desenvolvimento das aulas de interação remota. Durante o mês de abril, o NAD (Núcleo de Apoio ao Docente) seguiu apoiando os docentes do ensino superior com orientações gerais e atividades de mentorias personalizadas, conforme as necessidades de cada profissional. Já durante o mês de maio propôs-se o desenvolvimento do Conexão Docente com o intuito de contribuir na evolução e no aprimoramento das interações realizadas nas aulas virtuais.

Durante o mês de junho, o Conexão Docente será ofertado de forma assíncrona, via plataforma Blackboard. Com a oferta desse novo formato, a instituição conseguirá contemplar os professores que tiveram alguma dificuldade de participar das interações síncronas, além de atender à solicitação dos docentes que manifestaram interesse em ampliar a sua participação em todas as temáticas ofertadas. Esta será mais uma oportunidade ofertada ao corpo docente para seguir desenvolvendo as suas competências nas práticas de mediação das aulas, através dos recursos tecnológicos e das plataformas virtuais, além de aprofundar a conexão das relações humanas, que sempre foram e continuam sendo muito relevantes no contexto educacional. “Diante do cenário desafiador que estamos vivenciando, a Equipe FAG segue firme e atuante. Somos todos solidários com os desafios que impactam toda a comunidade acadêmica e torcemos que a volta à interação presencial seja breve”, finaliza Lenir.