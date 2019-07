Concurso CREA-PR: vagas com salários de até R$ 6.505

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Crea- PR, abriu o edital n° 023/2019 de concurso público, com o intuito de preencher seis vagas, mais cadastro reserva para profissionais de níveis médio e superior.

O concurso do Crea-PR, oferece salários que variam de R$ 1.663,84 a R$ 6.505,21, em carga horária de 40 horas semanais. Além da remuneração, o Crea-PR oferece benefícios que serão aplicados conforme acordo coletivo vigente.

A Fundação FAFIPA (Fundação de Apoio à UNESPAR, Campus de Paranavaí) é a instituição responsável pela prestação de serviços técnico-especializados de organização, planejamento e realização do concurso público. As oportunidades são para as funções de Agente Administrativo; e Agente Profissional do Sistema: Engenheiro Eletricista, e Modalidades Agronomia e Civil; além de Engenharia Mecânica/ Metalúrgica, e Engenharia Química, Geologia e Minas; e Contador; Advogado; Analista de Sistemas e Administrador para cadastro reserva.

O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 10 de julho às 23h59 do dia 08 de agosto de 2019 (horário oficial de Brasília – DF), no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.

As taxas variam de R$ 50,00 para nível médio e R$ 80,00 para ensino superior.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados nas Regionais de Curitiba, Cascavel, , Londrina, e Guarapuava. Tanto para estas como para as demais Regionais do Crea-PR (Apucarana, Maringá, Ponta Grossa e Pato Branco) o concurso resulta formação de cadastro reserva.

As provas objetiva, discursiva e prática processual serão aplicadas nos Municípios sede das oito Regionais do Crea-PR, além das cidades de Jacarezinho e Cianorte, para o cargo de Agente Administrativo (confira os locais de realização por cargo no Edital). Os exames possuem caráter eliminatório e classificatório. Vale lembrar que a Prova Discursiva será aplicada a todos os cargos, exceto ao Agente Profissional – Advogado, para o qual será aplicada a Prova de Prática Processual.

As provas serão aplicadas na data provável de 15 de setembro de 2019, em horário e local a ser informado por meio de Edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados um dia após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico da organizadora.

O concurso terá validade de dois anos a contar da data de publicação do Edital de homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério do Crea – PR.