Comuopar: chefe de Instituto de Miami é um dos palestrantes

Nomes expressivos da medicina no Brasil e no exterior estarão presentes no 3º Comuopar – Congresso Médico Universitário do Oeste do Paraná – Internacional. O evento tem como tema “Os Desafios da Medicina de Emergência no Brasil”. O Congresso ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2019 no anfiteatro da Reitoria do Centro Universitário FAG. Um dos profissionais que subirão ao palco é o doutor Rodrigo Vianna.

Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1994), graduação em Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Hospital Nossa Senhora das Graças (1999), Fellowship de Aperfeiçoamento em Pesquisa em Transplante pela Universidade de Miami (2002) e doutorado em Medicina (Cirurgia do Aparelho Digestivo) pela Universidade de São Paulo (2014). É membro honorário do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Possui diversas publicações na área e já recebeu mais de 17 premiações e homenagens por sua atuação em serviços de Transplante. Em 2004 foi nomeado diretor de Transplante Intestinal e Multivisceral na Universidade de Indiana (EUA), onde, sob seu comando, o programa de transplante de intestino e de múltiplos órgãos se tornou o maior e de maior êxito do mundo. Atualmente é diretor do Serviço de Transplantes e chefe do Departamento de Transplantes Gastrointestinais e Fígado do Instituto de Transplantes de Miami no Jackson Memorial Hospital e professor na cadeira de Clínica Cirúrgica da Universidade de Miami, Flórida.

O Complexo é considerado um dos maiores centros de transplantes do mundo, com mais de 10 mil procedimentos já realizados, e um dos poucos lugares onde o transplante multivisceral pode ser feito.

O Congresso tem como objetivo aprofundar o conhecimento adquirido nas aulas da grade curricular e permitir aos acadêmicos e aos profissionais da área da saúde maior contato com a prática diária que acontece dentro dos ambientes hospitalares e pré-hospitalares para melhor aprendizado e formação profissionalizante.

O Congresso vai contar com a presença de profissionais médicos residentes e especialistas, cuja reconhecida trajetória e grande experiência trarão ao evento e a seus participantes um marcante momento de aprendizado.

Os grupos de interesse em comparecer ao 3º Comuopar são acadêmicos dos cursos da área da saúde, assim como médicos e outros profissionais que atuam na mesma área.

A expectativa de público é de 500 participantes.

O evento é realizado pelo Camera (Centro Acadêmico de Medicina Rui Almeida), com apoio da Coordenação do curso de Medicina.

Para conferir a programação e realizar a inscrição, acesse o site: medfag.com/comuopar/.

O prazo para submissão de trabalhos segue até o próximo domingo (4).