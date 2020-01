Comunidades do interior de Santa Terezinha de Itaipu ganham asfalto

Programa de asfalto no interior segue aprovação do Cosama. Primeira etapa contempla trecho que liga as comunidades rurais São João do Canavial e Barro Branco- Foto: Assessoria

Asfalto, uma realidade que existe para poucos agricultores do Brasil começa a fazer parte da rotina dos produtores rurais que utilizam a SG 002 – no trecho entre as comunidades Barro Branco e São João do Canavial no interior de Santa Terezinha de Itaipu, oeste do Paraná.

O asfalto na zona rural foi dividido em etapas de execução, todas com recursos exclusivos do governo municipal. A largada das obras de pavimentação em 2.473 mil metros lineares foi dada nesta semana e acompanhada pelo prefeito Cláudio Eberhard, equipe técnica de governo e alguns agricultores da região que passavam pelo local. Nesta etapa estão sendo investidos R$ 345.490,00. O valor global do programa de recapeamento asfáltico no interior ultrapassa R$ 2,4 milhões, com recursos do governo municipal.

“Iniciamos a primeira etapa e asfalto no interior, priorizando os trechos mais antigos, existentes em pedra irregular há mais de 20 anos, que necessitam de melhorias”, disse o prefeito ao destacar o aumento da valorização das terras e a comodidade ao homem do campo, como resultados do investimento.

Ele ressaltou ainda, que o plano de asfaltamento em trechos de estradas no interior segue na íntegra o que foi aprovado por unanimidade, pelos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Sanidade Agropecuária de Santa Terezinha de Itaipu (Cosama), em reunião realizada na prefeitura no dia 18 de dezembro de 2019. “Usamos sempre do diálogo para executar as ações. E nada melhor do que ouvir aqueles que vivem no campo e que são da área para que o resultado seja plausível para todos”, pontuou o gestor.

Fonte: Assessoria