Comunidade escolhe Garoto e Garota Borges de Medeiros

A Escola Borges de Medeiros, em Toledo, mais uma vez realizará seu tradicional evento Garoto e Garota Borges. Este ano, a festa será no dia 29 de março, às 19h, nas dependências do colégio. Haverá desfile dos candidatos, além de bingo e outras atrações.

O evento é mais do que um concurso, é uma maneira de elevar a autoestima dos alunos, valorizar todas as belezas e as diferenças. “E, claro, promover a interação das crianças e de toda comunidade escolar”, descreve a diretora Eliane Moura de Souza.

Ela detalha que Garoto e Garota Borges foi criado em 1990 como uma alternativa para as crianças maiores participarem mais. “Elas já não queriam fazer parte do Sinhô e da Sinhazinha na Festa Junina, então foi pensado nessa alternativa, que agrada muito mais os alunos de 3º, 4º, e 5º ano”.

Assim, a festa se tornou uma tradição na escola e chega à 29ª edição. Ela é organizada pela APMF (Associação de Pais Mestres e Funcionários) e o dinheiro arrecadado é revertido em melhorias ou necessidades da instituição.

Seleção

Todos os alunos dos 3os, 4os e 5os anos foram convidados a participar do desfile. Os que quiseram e os pais autorizaram passar por uma pré-seleção na sala de aula e agora 23 concorrerão ao posto de Garoto e Garota Borges de Medeiro.

Eles desfilarão e passarão por votação de um corpo de jurados, seguindo critérios como desenvoltura, simpatia, postura e espontaneidade. “Os vencedores receberão faixas. É algo simples, mas que marca a vida deles e de suas famílias”, enaltece a diretora.

Programação

A festa contará ainda com bingo, brincadeiras e venda de pastéis, bolos, refrigerantes, sucos e água. “É uma forma muito legal de trazer as famílias para a escola, aumentar a interação casa e escola e também promover a convivência da comunidade”, finaliza Eliane.