Computador lento? Conheça os melhores apps para melhorar o seu desempenho

O computador é um aparelho que precisa de manutenção constante, só assim a máquina se mantém com bom desempenho. Com ele lento e travando, o uso se torna inviável, sobretudo se a atividade é relacionada ao trabalho. Por isso, vamos indicar os melhores apps para melhorar a velocidade do seu computador.

Diversos tipos de arquivos e outros itens ajudam a deixar o computador lento. Muitos arquivos na memória, ou inutilizáveis e corrompidos, cookies, acúmulo de itens na lixeira, pouca capacidade de armazenamento… Tudo isso pode deixar o seu computador lento.

Os softwares que vamos indicar têm versões gratuitas e pagas e podem ajudar bastante na melhora do desempenho do PC. Além disso, eles possuem recursos que permitem fazer limpezas constantes no computador, além de programar backups para salvar os arquivos importantes.

Com o PC mais rápido, você consegue acessar sites, checar e-mails e redes sociais e, se preciso, trabalhar sem grandes dificuldades. Então, vamos à lista com os melhores apps para aumentar a velocidade do seu computador:

CCleaner

O CCleaner é um software grátis e um dos programas de manutenção de PC mais populares da web. O app possui recursos para fazer uma análise profunda em navegadores e softwares da sua máquina, assim, ele consegue achar arquivos inutilizados e corrompidos, e até possíveis vírus.

Dessa forma, o CCleaner lhe traz a opção de limpar todos esses arquivos do PC. A análise dura alguns minutos, mas traz resultados consistentes, conseguindo encontrar todos os arquivos desnecessários da sua máquina.

Além disso, o CCleaner ainda oferece outros recursos, como a identificação de programas obsoletos que podem estar causando a lentidão da máquina, além de limpar todos os registros.

Clean Master

O programa Clean Master tem versão para smartphones e para PC. A versão para computadores tem download gratuito — pode ser encontrada free ou paga. O programa é bem intuitivo, apesar da língua usada ser o inglês. Para fazer uma análise, basta que o usuário clique em “Scan”.

Assim, o programa faz uma análise profunda no PC, buscando todos os arquivos e possíveis vírus que tenham de ser eliminados. Isso ajuda a liberar bastante espaço.

O app também conta com uma função específica para acelerar a velocidade do computador. Nesse recurso, o escaneamento é focado em eliminar arquivos e otimizar pontos do seu PC para torná-lo mais rápido.

Glary Utilities

Esse software é especialista em limpar arquivos e deixar PCs mais rápidos. O Glary Utilities é um app bem leve, tem instalação rápida e é gratuito. A ferramenta traz a possibilidade de análise e limpeza profunda. O serviço também mostra quanto tempo o seu computador leva para iniciar.

A análise do Glary Utilities consegue identificar arquivos obsoletos e duplicados, além de desinstalar programas e eliminar possíveis vírus. Isso é fundamental para deixar a máquina mais rápida.

AVG TuneUp

Esse serviço é da AVG, empresa bastante conhecida por ter um dos antivírus mais populares do mundo. Foco em melhorar o desempenho do PC, o AVG TuneUP é gratuito e realiza limpezas periódicas em seu sistema.

O programa faz uma análise profunda e consegue identificar e eliminar todos os arquivos corrompidos, obsoletos, duplicados, além de vírus e cookies. Também existe um recurso específico para otimizar o desempenho do PC, que consegue fazer os programas que rodam em segundo plano, acelerando a máquina.

Todos os programas listados neste artigo são ótimos para melhorar o desempenho do seu computador. Eles possuem versões gratuitas com bons recursos e cumprem o que prometem. Assim, ao usar qualquer um deles, você tem um aliado contra a lentidão e o travamento do seu PC.

Informe publicitário